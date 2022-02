CAE: un bénéfice en baisse pour le troisième trimestre

L’entreprise montréalaise CAE a enregistré un bénéfice de 26,2 millions $ au troisième trimestre de son exercice de 2022, ce qui représente une baisse de 46 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Ce résultat net attribuable aux détenteurs d’instruments de capitaux propres correspond à un bénéfice de huit cents par action, comparativement à 18 cents pour le troisième trimestre de 2021, qui affichait un résultat net de 48,8 millions $.

Les revenus pour les activités ordinaires ont cependant augmenté pour atteindre 848,7 millions $ pour ce troisième trimestre de 2022, contre 832,4 millions $ sur la même période de 2021.

«Je suis très satisfait de notre performance du troisième trimestre, caractérisée par une croissance à deux chiffres, de solides flux de trésorerie disponibles et des prises de commandes qui ont presque doublé par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent. Tout cela renforce ma conviction que CAE sera en meilleure position, plus résiliente et plus rentable à l'avenir», a déclaré vendredi par communiqué Marc Parent, président et chef de la direction de CAE.

Les prises de commandes ont représenté 1,37 milliard $ avec un carnet de commandes de 9,2 milliards $, pour un ratio valeur comptable des commandes/ventes de 1,62.

«Nous sommes habilement passés à l'offensive pendant cette période de perturbation, et les perspectives à long terme de CAE n'ont jamais été aussi reluisantes», a soutenu M. Parent.

«L'actuelle recrudescence de la COVID-19 a repoussé la perspective d'une reprise mondiale, mais notre performance au cours du trimestre confirme que nous sommes fermement engagés sur la voie d'une reprise cyclique et d'une croissance à long terme lorsque nos marchés finiront par s'ouvrir et sortir de la pandémie», a-t-il ajouté.