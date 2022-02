Canadien: le premier trio décisionnel est complété

Le Canadien a complété son premier trio décisionnel avec la nomination de Martin St-Louis à titre d’entraîneur-chef du Canadien. L’enthousiasme de Martin St-Louis est contagieux, comme les joueurs du Canadien ont pu le constater lors de leur première rencontre avec lui avant la séance d’entraînement de jeudi.

La complicité et entre Jeff Gorton (vice-président exécutif, opérations hockey), l’entraîneur-chef du Canadien Martin St-Louis (membre du Temple de la renommée du hockey) et Kent Hughes (directeur général) est palpable, comme on a pu le constater à la conférence de presse.

L’amitié entre l’entraîneur du Canadien, Martin St-Louis, et le directeur général, Kent Hughes, remonte à plusieurs années. Kent était un entraîneur adverse à l’époque où Martin jouait dans le Midget AAA, et il assistait aux matchs de Martin à Burlington avec l’Université du Vermont.

Mes nombreux collègues aux Jeux olympiques effectuent un travail exceptionnel, tout comme Jean-François Chaumont et Jonathan Bernier affectés à la couverture du Canadien, qu’on aperçoit sur la photo.

Jeff Gorton portait une oreillette à son oreille gauche pour la traduction simultanée du français à l’anglais, comme on peut le constater sur la photo.

Martin St-Louis a souligné qu’autant les vétérans que les jeunes joueurs doivent agir comme des meneurs au sein de la formation. Jeff Petry est en compagnie d’Alexander Romanov.

Martin St-Louis a un plan de match qui permettra à Cole Caufield de lire le jeu et de prendre des décisions avec plus de liberté.

La résilience de l’entraîneur adjoint Alex Burrows, qui a dirigé l’entraînement optionnel hier matin, et de Martin St-Louis leur a permis de connaître une belle carrière malgré le fait qu’ils ont été ignorés au repêchage de la Ligue nationale.