Centraide du Grand Montréal a récolté 62 639 750$

La campagne annuelle de Centraide du Grand Montréal, sous la coprésidence de Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada, et Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier, a amassé la somme record de 62 639 750 $ afin de soutenir des personnes en situation de vulnérabilité à Montréal, Laval et sur la Rive-Sud.

Photos Pierre Paul Poulin, Pascale Vallée, Caroline Perron, BMO Groupe financier, Pat Beaudry et Albert Rudnicki.

Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada et coprésidente de la campagne Centraide, est en compagnie de Claude Pinard, PDG de Centraide du Grand Montréal, et Ruth Pierre-Paul, directrice du Bureau de la communauté haïtienne de Montréal.

Léa Campinos, conseillère, Gabrielle B. Gagnon, gestionnaire, Marie-Christine Beaudry, conseillère, et Nadège Wary, technicienne, font partie de l’équipe des événements et publicités de Centraide du Grand Montréal.

L’événement virtuel Solidaires soulignait l’apport des donatrices et des donateurs, des bénévoles, et le travail des 350 organismes communautaires. Sur la photo, on aperçoit Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier et coprésident de la campagne Centraide.

La pilote Isabelle Tremblay, qu’on aperçoit entourée d’Adrienne McGrath et Charles St-Roch, de McLaren Montréal, représentera le Canada dans le concours Formula Woman au Royaume-Uni. Les quatre gagnantes prendront le volant d’une McLaren 570S GT4 dans la Coupe du championnat GT britannique.

Gabriel Dufresne, de l’Équipe canadienne de ski acrobatique, qui est entouré de ses parents, Christine Lamoureux et Martin Dufresne, s’est joint à titre d’entraîneur adjoint de l’équipe de son bon ami Philippe Marquis, entraîneur de l’équipe de Vail lors des courses NorAm.

Lors de la soirée canine présentée par Mondou, Anne-Marie Withenshaw et sa fille, Emma Rose, ont découvert la magie unique au monde d’Illumi dont le spectacle est maintenant présenté jusqu’à la fin de semaine de Pâques.

Debbie Lynch-White et sa conjointe, Marina Gallant, ont passé une agréable soirée à Illumi. Tout le mois de février est présenté sous le thème d’une touche spéciale Saint-Valentin.