«Convoi de la liberté»: l'Ontario déclare l'état d'urgence

Le premier ministre ontarien Doug Ford déclare l’état d’urgence dans sa province en réaction au siège à Ottawa et au blocage du pont Ambassador.

• À lire aussi: Des ex-militaires et agents de la GRC parmi les têtes pensantes

• À lire aussi: Les blocages en passe de faire capoter l’industrie manufacturière

Les protestataires d'Ottawa et de Windsor sont désormais passibles d'amendes de 100 000$ et de peines d’emprisonnement d’un an.

Plus de détails à venir...