COVID-19: la cheffe du Parti libéral du Québec demande un groupe d’experts indépendants

Un groupe d’experts complètement indépendant devrait être mis en place afin de faire des recommandations claires au gouvernement sur la COVID-19, estime la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade.

• À lire aussi: Bonis chez Loto-Québec: «Tout simplement scandaleux», dit Québec solidaire

• À lire aussi: 3e lien «ajusté»: Legault veut une version moins chère et plus rapide à construire

C’est au micro de Philippe-Vincent Foisy, à QUB Radio que la cheffe libérale a mentionné que le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, devrait se pencher notamment sur la question du passeport vaccinal afin qu’il puisse émettre, avec des experts indépendants, des recommandations précises quant à son application.

Écoutez l'entrevue avec Dominique Anglade à l’émission de Philippe-Vincent Foisy diffusée chaque jour en direct 6 h via QUB radio :

«Quand on regarde les meilleures pratiques, que ce soit en Europe, en Grande-Bretagne ou dans d’autres provinces, ils ont ce comité indépendant qui amène une autre perspective», a répété à mainte reprise Mme Anglade, sans toutefois préciser si l’Institut d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) et l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) sont indépendants du gouvernement ou non.

Elle explique que le gouvernement gagnerait à aller chercher des avis totalement indépendants par rapport à certains enjeux et précise que le scientifique en chef a aussi abondé en ce sens.

«Lorsqu’on regarde ce qui se passe à long terme, ce qui se passe dans le monde, il faut faire le constat que ça n’a pas été évident pour le gouvernement, dans la structure actuelle, de vraiment voir ce qui s’en venait. Visiblement, il y avait des signaux qui n’étaient pas nécessairement pris en compte», a souligné vendredi la cheffe du PLQ, qui estime que des avis indépendants permettraient de mieux voir arriver les prochaines vagues.

Finalement, Dominique Anglade croit qu’il y a un manque de remise en question de la part du gouvernement, ce qui expliquerait le jeu de «yo-yo» entre les fermetures et les ouvertures depuis maintenant près de deux ans.

À voir aussi