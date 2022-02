Eduardo Sebrango nommé adjoint à l’Académie du CF Montréal

L’ancien joueur de l’Impact Eduardo Sebrango agira comme instructeur adjoint de l’équipe réserve du CF Montréal durant la saison 2022, a indiqué l’organisation vendredi.

Ainsi, Sebrango épaulera Nicolas Gagnon, qui a été nommé entraîneur-chef de la formation des moins de 23 ans évoluant en Première Ligue de soccer du Québec. Auparavant éducateur dans les programmes des associations régionales de Richelieu-Yamaska, de la Rive-Sud et de l’Estrie, Gagnon fait partie du personnel de l’Académie depuis 2011. Il occupait précédemment le poste d’entraîneur de l’équipe U17 au sein de la structure de développement du CF Montréal.

Pour revenir à Sebrango, il occupera aussi le poste d’entraîneur spécifique pour le travail individualisé.

De plus, l’ex-capitaine de l’Impact Patrice Bernier s’impliquera dans les programmes de développement externes de l’Académie. Le Québécois occupait précédemment le poste de superviseur post-formation avec les U23 de l’Académie.

«L’Académie a la chance de compter sur un personnel qualifié et grandement motivé par le défi de développer le talent local pour contribuer aux succès du CF Montréal, a déclaré le directeur de l’Académie du CF Montréal, Patrick Leduc, dans un communiqué. L’Académie a démontré depuis sa fondation qu’elle pouvait fournir une relève au club autant au niveau des joueurs que des entraîneurs. Nous aurons un groupe jeune en équipe réserve qui bénéficiera d’un encadrement expérimenté et d’un lien direct avec le personnel de la première équipe.»

Autres annonces

D’autres nominations ont été confirmées par le club. L’entraîneur-adjoint de la première équipe Francesco Morara assumera aussi un rôle d’intermédiaire entre l’équipe réserve et celle en MLS, en plus d’agir comme superviseur technique avec les éducateurs des autres équipes de l’Académie. Maxime Leconte a été nommé entraîneur-chef de l’équipe des moins de 17 ans, alors que Félix Brillant demeure entraîneur-adjoint du groupe, en plus de devenir éducateur principal au programme Centre d’identification et de perfectionnement du club. Esteban Landazabal est promu entraîneur-chef de l’équipe U15, alors que le poste d’entraîneur-adjoint de ce groupe d’âge est encore à confirmer.

Luca Leone, Pierre Bezy et Simon Gatti demeurent respectivement entraîneur des gardiens, préparateur physique et responsable du recrutement pour l’Académie.

