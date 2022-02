[EN IMAGES] Incendie dans un bâtiment vacant à Montréal

Un bâtiment vacant de deux étages a été la proie de flammes au centre-ville de Montréal, vendredi matin.

Erik Peters / Agence QMI

Le feu s’est déclaré vers 4h 30 dans l’immeuble situé à l’intersection des rues Saint-Christophe et Sainte-Catherine Est.

Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés pour combattre les flammes, a indiqué un porte-parole du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

Erik Peters / Agence QMI

Les pompiers ont rapidement maîtrisé l’incendie, mais la cause demeure pour le moment inconnue.

Personne n’a été blessé dans l’incendie puisque le bâtiment est vacant, selon le SIM qui ignore l’ampleur des dommages causés à la bâtisse.

Erik Peters / Agence QMI

Il est possible que le dossier soit transféré à la police pour enquêter sur la cause et les circonstances de cet incendie.