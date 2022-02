Fin du masque dans les lieux clos le 28 février en France

Le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal en France dès le 28 février, exception faite des transports, a indiqué vendredi le ministère de la Santé mettant en avant l'«amélioration de la situation sanitaire».

«Le pass vaccinal nous permet, dans un contexte où la pression épidémique se réduit fortement, et comme nous l'avons déjà fait avant cette vague, de supprimer l'obligation de port du masque dans les établissements recevant du public», a indiqué à l'AFP le ministre de la Santé Olivier Véran.

Le port du masque qui n'était déjà plus obligatoire en extérieur depuis le 2 février, ne le sera donc plus non plus «dans les autres lieux clos soumis au pass vaccinal», c'est-à-dire les établissements dédiés aux activités de loisirs, les restaurants, les débits de boisson, les foires ...

Mais il «sera maintenu dans les transports et les lieux clos non soumis au pass vaccinal», a détaillé le ministère dans un communiqué.

Autre allègement en vue pour cette fin de mois: le dispositif de dépistage des personnes ayant eu un contact avec une personne testée positive : elles n'auront plus à réaliser qu'un seul test deux jours après avoir eu l'information qu'elles sont cas contact au lieu de trois sur plusieurs jours.

Le protocole sanitaire dans les écoles doit également être allégé au retour des deux semaines de vacances scolaires étalées, selon les zones du pays, entre le 12 février et le 7 mars, avec la suppression notamment du port du masque en cour de récréation, a de son côté annoncé le ministère de l'Éducation nationale. Le nombre d'autotests demandé pour les élèves cas contact sera également ramené de trois à un seul à partir du 28 février.

