Fou rire à la Chambre des communes: «Quand on rit, on est tous des Canadiens», dit Jacques Gourde

Le député conservateur de Lévis-Lotbinière, Jacques Gourde, est revenu vendredi sur sa déclaration qui a provoqué un fou rire à la Chambre des communes, la veille.

Bien que sa question était sérieuse, c’est l’intensité de son intervention qui a fait rire la ministre de l’Emploi, Carla Qualtrough. L’hilarité générale s’est ensuite rapidement emparée du parlement.

«Depuis deux semaines, à la Chambre des communes, c’était vraiment lourd. On a eu une semaine difficile avant. Cette semaine, les libéraux ont eu une semaine très difficile. C’est comme un presto. J’ai ouvert le bouchon du presto et tout le monde est parti en même temps», a expliqué M. Gourde en entrevue vendredi à LCN.

Selon le député conservateur, ce fou rire a fait du bien à tout le monde.

«Le rire, c’est bien spécial. Au moins, il y a ça qui réunit les Canadiens d’un océan à l’autre. On a peut-être deux cultures différentes, mais quand on rit, on est tous des Canadiens», a affirmé le politicien.

La vidéo est devenue virale sur Twitter et a été vue par plus de 250 000 personnes, a raconté M. Gourde.

«On m’a même fait un TikTok... Je ne savais même pas c’était quoi!», a mentionné le député de Lévis-Lotbinière.

