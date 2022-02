Il n’y a pas que le football dans la vie

Vous n’êtes pas un amateur de football, mais vous voulez quand même regarder des œuvres sportives durant le week-end ? Voici quelques suggestions de séries documentaires à voir à la maison.

Formula 1 : Pilotes de leur destin

Les trois saisons de cette passionnante incursion dans les coulisses de la discipline reine du sport automobile prouvent qu’il y a parfois autant d’action en dehors que sur la piste.

The Last Dance

Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Phil Jackson, les hauts et les bas de la dynastie des Bulls de Chicago. Du bonbon pour les nostalgiques du basket des années 1980 et 1990.

Bad Sport : la triche organisée

Les tricheurs pullulent dans le sport. Cette série revient sur quelques moments peu glorieux, dont la saga du couple canadien David Pelletier et Jamie Sale, aux Jeux olympiques d’hiver de 2002.

Baseball, de Ken Burns

Ce fabuleux documentaire de dix épisodes retrace autant l’histoire du baseball et de ses plus grandes vedettes, à partir du XIXe siècle, que celle de la société américaine au passage.

All Or Nothing : Toronto Maple Leafs

En plein cœur d’une saison misérable, les partisans du Canadien peuvent trouver du réconfort à se faire raconter les événements qui ont mené à la défaite surprise des Maple Leafs face au Tricolore, au printemps dernier.