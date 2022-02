Impacts de la pandémie: l’UMQ réclame 325M$ de plus pour le transport collectif

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) demande au gouvernement Legault de continuer à éponger les pertes des sociétés de transport collectif des grandes villes, affectées par la pandémie, pour les deux prochaines années.

L’État québécois a déjà déboursé plus de 1 milliard $, en 2020 et 2021, à travers son Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes pour combler le manque à gagner des organismes comme la STM à Montréal ou le RTC à Québec, qui offrent un service essentiel.

Dans son mémoire déposé au ministre des Finances Éric Girard, en prévision du dépôt du prochain budget provincial, l’UMQ sollicite à nouveau l’aide de l’État pour les sociétés de transport « jusqu’à ce que l’achalandage revienne à la normale ».

À titre d’exemple, le RTC a atteint un plancher de 17,2 millions de passages dans ses autobus en 2021 selon les projections dévoilées en fin d’année. C’est presque deux fois moins qu’en 2019, avant la pandémie. En 2022, on espère franchir la barre des 25 millions de passages, mais c’est encore bien loin des quelque 33,8 millions enregistrés avant l’arrivée du coronavirus.

Enveloppes insuffisantes

L’UMQ, qui se fait le porte-voix des plus grandes villes, juge les enveloppes actuelles disponibles insuffisantes et réclame donc 325 M$ de plus pour 2022 et 2023. L’Union s’appuie sur une étude réalisée récemment par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, laquelle évaluait les pertes à venir.

« Dès le début de la pandémie, le gouvernement du Québec a aidé les municipalités à faire face à l’effondrement de l’achalandage du transport collectif. Malheureusement, la pandémie perdure et malgré une optimisation du service, des organismes publics de transport en commun éprouvent de la difficulté à équilibrer leurs budgets en raison de la baisse d’achalandage qui persiste », expose-t-on dans un document transmis au ministre Girard.

Logements sociaux

Au-delà du transport collectif, l’UMQ a dressé une liste d’une vingtaine de demandes au ministre des Finances. Le dossier du logement est au sommet de ses priorités.

L’Union demande notamment au gouvernement de déployer un nouveau programme de 4500 logements sociaux par an, en plus de soutenir les municipalités et divers organismes pour que 13 400 logements abordables supplémentaires soient rendus disponibles à la population.

Demandes de Marchand

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a par ailleurs rencontré le ministre des Finances Eric Girard, aujourd'hui, afin de lui faire connaître ses priorités pour la capitale.

Le mémoire déposé par la Ville n’était pas encore disponible, en fin de journée aujourd'hui, sur le site web du ministère des Finances. M. Marchand devrait faire le point avec les médias et dévoiler les éléments de sa « liste d’épicerie » ce lundi.