La Norvège appelle à son tour ses ressortissants à quitter l'Ukraine

La Norvège a, au lendemain d'une décision américaine similaire, appelé vendredi ses ressortissants à quitter immédiatement l'Ukraine « en raison d'une situation grave et imprévisible » dans le pays près duquel des dizaines de milliers de soldats russes sont massés.

Le ministère des Affaires étrangères a aussi exhorté les Norvégiens à éviter tout voyage ou séjour dans la zone de Russie distante de moins de 250 km de la frontière ukrainienne, ainsi que tout voyage au Bélarus à l'exception de Minsk.

Ces conseils entrent en vigueur « immédiatement », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Jeudi, le président américain Joe Biden a lui aussi exhorté ses concitoyens à quitter l'Ukraine sans attendre car « les choses pourraient très vite s'emballer ».

Plusieurs dizaines de milliers de soldats russes ont entamé le même jour des exercices de grande ampleur au Bélarus, pays voisin de l'Ukraine, qui doivent en théorie durer jusqu'au 20 février.

Selon les Occidentaux, la Russie prépare une invasion imminente de l'Ukraine, ce que Moscou dément.

Plus tôt vendredi, le chef des services norvégiens de renseignement militaire a affirmé que tout était prêt d'un point de vue opérationnel pour un vaste spectre d'opérations militaires russes en Ukraine, précisant que la décision n'appartenait plus qu'au Kremlin.

Les Russes « ont tout ce dont ils ont besoin pour tout mettre à exécution, d'une invasion mineure à l'est, d'attaques mineures un peu partout en Ukraine à une invasion complète avec, éventuellement, une occupation de toute l'Ukraine ou de certaines parties » du pays, a déclaré le vice-amiral Nils Andreas Stensønes.

« Maintenant, c'est en premier lieu au président Poutine de choisir s'il veut le faire ou pas », a-t-il ajouté.

L'Est de l'Ukraine est depuis 2014 en proie à une guerre entre les forces de Kiev et des séparatistes prorusses dont le Kremlin est largement considéré comme le parrain militaire et financier.