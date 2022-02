Le bonheur en priorité pour Laurent Dubreuil

PÉKIN | Parmi les grands favoris du 500 m, Laurent Dubreuil est d’un calme olympien à l’aube de briser la glace aux Jeux de Pékin.

« Je ne suis pas stressé, a assuré le champion mondial en titre. Le résultat sportif est une chose, mais ce n’est pas plus important que le bonheur. C’est certain que je vais être déçu si je termine en 10e ou en 15e place, mais ça ne changera pas ma vie. Je vais rester un gars simple, attaché à sa famille et ses amis. »

Être heureux

À ses deuxièmes Jeux après s’être pointé à bout de souffle à Pyeongchang en 2018 en raison de plusieurs embûches, Dubreuil a des objectifs élevés, mais sa vie ne basculera pas s’il ne les atteint pas.

« Gagne ou perd, je vais être heureux, a-t-il affirmé. J’ai des objectifs ambitieux qui ne sont pas reliés à mon bonheur. Peu importe le résultat, je vais passer un bel été avec ma famille et mes proches. »

Battre les meilleurs

Régulier comme une horloge lors des quatre étapes de la Coupe du monde avant la période des Fêtes avec huit médailles en autant d’épreuves de 500 m et le premier rang au classement cumulatif, Dubreuil estime qu’il n’a pas atteint sa forme maximale trop hâtivement.

« Après une pause d’une semaine, j’ai refait un bon bloc d’entraînement de quatre semaines devant me permettre d’atteindre ma forme optimale à Pékin, a-t-il expliqué. Je suis excité de me mesurer et de battre les meilleurs. »

« Je sens que j’ai été cherché des aspects manquants, de poursuivre le papa de 29 ans. Je suis plus léger de trois ou quatre livres sans avoir perdu de force et d’explosion. Il a fallu que je me prive de plein de choses et ce n’est pas un poids que je vais conserver toute l’année, mais j’ai besoin de plus de force pour terminer les courses de 1000 m. »