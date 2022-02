Les adresses du Cuisinomane: chocolateries de quartier à adopter

La Saint-Valentin étant à nos portes, pourquoi ne pas partir à la découverte de votre chocolaterie de quartier – ou celle du quartier voisin ? Ces artisans et artisanes de la fève de cacao redoublent constamment d’efforts pour offrir des créations à la fois originales, gracieuses et exquises. Voici quatre chocolateries de quartier à adopter pour la Saint-Valentin !

M. & Mme Chocolat – Rosemont–La-Petite-Patrie

Photo courtoisie

Rue Beaubien Est, on peut faire la connaissance du duo chocolatier-chocolatière Emmanuel et Jenny Ann. En plus des bonbons chocolatés aux multiples saveurs et des créations saisonnières, on se régale des barres gourmandes, des tartinades, ainsi que de la décadence du chocolat chaud, des biscuits et du brownie.

mmmechocolat.com

273, rue Beaubien Est, Montréal

Ernestine – Plateau Mont-Royal

Photo courtoisie

Anciennement sous le nom de NOIRCHOCOLAT, la jeune équipe s’affaire à perfectionner son art dans un nouveau local, et ce, dans un environnement tout à fait attachant. À l’image du décor, on se régale des créations aussi éclatantes qu’extravagantes, comme la bombe-cerise, le S’mores, le pouding banane et le beurre d’arachides confiture, sans oublier les créations du moment.

ernestine.ca

1827, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Lecavalier Petrone – Pointe-Saint-Charles

Photo courtoisie

Les chocolats de la chocolaterie Lecavalier Petrone sont de réelles œuvres d’art. Vous peinerez à croire qu’ils sont bel et bien peints à la main avec du beurre de cacao entièrement naturel. La collection signature, offerte toute l’année, inclut des saveurs comme caramel et fruit de la passion, abricot et lavande, mûre et poivre de Tasmanie et caramel à l’érable – pour ne nommer que ceux-ci. Ça, c’est sans compter les collections spéciales, comme la Saint-Valentin !

lecavalierpetrone.com

2423, rue Centre, Montréal

Cotard Chocolatier Glacier

Photo courtoisie

Cette chocolaterie haut de gamme, propulsée par le maître chocolatier Michaël Cotard, vous en mettra plein la vue. D’une part par le cadre chic et épuré, puis d’autre part par ses créations époustouflantes.

On apprécie autant l’audace de certaines œuvres – pensez fraise, vin rosé et piment, ou framboise et thé –, que les plus classiques pralinés ou truffes. Les grandes occasions (comme la Saint-Valentin !) laissent également place à d’autres créations tout aussi uniques.

cotardchocolatier.com

9, avenue de l’Église, Saint-Sauveur

3535, Desserte nord, Autoroute 440, Laval

1230, rue Sherbrooke, Magog

Retrouvez le Cuisinomane au www.lecuisinomane.com