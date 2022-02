Les embauches redécollent enfin chez Bombardier

Un vent d’optimisme souffle chez Bombardier : porté par la forte demande pour les jets d’affaires, l’avionneur québécois rappellera bientôt des salariés, tandis que ses hauts dirigeants se préparent à recevoir d’intéressantes primes de rendement.

Bombardier cherche à recruter 1000 travailleurs dans le monde, dont 300 au Québec. Parmi ceux-ci, certains seront des syndiqués qui seront rappelés à l’usine après avoir été mis à pied en 2020.

Après avoir livré 120 jets d’affaires en 2021, Bombardier compte en livrer un peu plus en 2022 et jusqu’à 145 en 2023, ce qui implique une hausse des cadences de production et un accroissement de la main-d’œuvre.

À la fin de 2021, Bombardier comptait environ 13 500 employés, dont plus de 7000 au Québec.

Plusieurs bonnes nouvelles

Dans une note, l’analyste Benoit Poirier, de Desjardins, a relevé qu’en 2021, l’entreprise a dégagé des liquidités pour la première fois depuis... 2010. Pendant des années, les investissements massifs dans la C Series ont drainé les finances.

L’entreprise a terminé 2021 avec une perte nette de 249 millions $ US sur des revenus de 6,1 milliards de dollars américains.

Ces résultats ont généralement dépassé les prévisions de Bombardier et les attentes du marché, de sorte que les dirigeants de l’entreprise peuvent s’attendre à toucher de juteux bonis. L’ampleur de ceux-ci sera connue à la mi-mars, a rappelé le PDG de Bombardier, Éric Martel, au cours d’une conférence de presse téléphonique.

Projet de taxe dénoncé

Le dirigeant a profité de l’occasion pour dénoncer la taxe sur les produits de luxe, dont les jets privés, que le gouvernement Trudeau veut imposer.

Il a précisé que quatre ou cinq contrats potentiels sont actuellement compromis par cette mesure qui pourrait éventuellement, selon lui, avoir un impact négatif sur l’emploi chez Bombardier.