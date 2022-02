«Marie-moi»: noces ennuyeuses

Jennifer Lopez n’en est pas à sa première comédie romantique et elle devrait savoir qu’un peu d’originalité fait toujours du bien.

Pourquoi les comédies romantiques doivent-elles toujours être construites sur les mêmes bases quelque peu dépassées? Des adultes dans la force de l’âge – Jennifer Lopez et Owen Wilson ont tous les deux bien entamé leur cinquième décennie – n’ont-ils comme seul but dans la vie que de se marier? Une femme prend-elle toutes ses décisions – incluant celle de proposer le mariage à un parfait étranger – sous le coup de l’émotion?

Car Kat Valdez (Jennifer Lopez qui en profite pour faire la promotion de sa trame sonore du film) est une grande vedette de la chanson. Elle s’apprête à épouser Bastian (Maluma) en direct lors d’une cérémonie-concert retransmise en ligne à plus de 20 millions d’admirateurs. Mais voilà, quelques minutes avant de dire «oui» à son fiancé, elle apprend qu’il la trompe.

Choquée et le cœur brisé, elle décide de se marier à un inconnu dans la foule. L’inconnu, Charlie Gilbert (Owen Wilson), un prof de maths qui accompagne sa fille adolescente, Lou (Chloe Coleman), accepte ces épousailles publiques. Vous devinez aisément la suite.

Et c’est bien dommage. En effet, au royaume doucereux des comédies romantiques, il en existe de bien bonnes qui échappent au sirupeux ridicule pour livrer un divertissement drôle et intelligent telles que «Comment perdre son mec en dix jours», «Amis modernes» ou «Un amour fou» pour ne citer que celles-là. Malheureusement, ce «Marie-moi» insipide vient rejoindre la cohorte de platitudes maintes fois vues et oubliées le plus rapidement possible.