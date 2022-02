McLaren dévoile sa monoplace 2022

L'écurie de Formule 1 McLaren a dévoilé vendredi la monoplace, nommée MCL36, que piloteront le Britannique Lando Norris et l'Australien Daniel Ricciardo en 2022, saison d'un tout nouveau règlement technique.

• À lire aussi: Nouvelle saison de F1: «Une grande opportunité pour Aston Martin»

• À lire aussi: Le Grand Prix de Singapour prolongé jusqu'en 2028

• À lire aussi: La vie ne semble pas très rose chez l’écurie Alpine

Après Haas, Red Bull et Aston Martin, McLaren est la quatrième écurie à présenter sa voiture 2022, dans une vidéo diffusée en ligne. Les couleurs de la nouvelle McLaren restent majoritairement orange, avec des bandes d'un bleu plus ciel que l'an dernier.

La F1 introduit cette saison un nouveau règlement devant permettre aux voitures, à l'aérodynamisme modifié, de se suivre et de se doubler plus facilement, promettant plus de spectacle.

Lors de ces traditionnelles présentations d'avant-saison, les écuries jouent plus ou moins le jeu en dévoilant (ou non) leurs développements trouvés pendant l'hiver.

Ainsi, Red Bull s'est contenté de montrer un modèle d'exposition qui n'aura pas grand chose à voir avec la voiture que pilotera le champion du monde Max Verstappen dès les premiers essais de pré-saison à Barcelone (23-25 février).

McLaren, comme Aston Martin, a présenté une interprétation propre, qui se dégage du modèle de démonstration présenté en 2021 par la Fédération internationale de l'automobile, régulateur de la discipline.

«Nous ne faisons que commencer à exploiter les performances de ce règlement», a expliqué James Key, directeur technique de McLaren, «et l'une des caractéristiques clés de la saison sera l'intense guerre de développement que se livrent les équipes pour évaluer les performances des autres».

Selon Key, une autre clé sera de trouver «de nouvelles façons de générer de l'appui grâce à l'effet de sol», qui plaque les voitures au bitume par effet de succion.

«Cela fait un certain temps que l'effet de sol n'a pas eu un rôle aussi prédominant en Formule 1, mais il offre un grand potentiel pour créer des courses plus serrées», a promis Key, alors que cet effet avait été interdit en 1983.

McLaren a fini 4e écurie en 2021 et a remporté, grâce à Ricciardo, son premier Grand Prix depuis 2012. Norris a lui signé quatre podiums l'an dernier.

L'écurie en a profité pour dévoiler ses véhicules engagés en Indycar (championnat nord-américain de monoplaces) et en Extreme E (championnat de SUV électriques).

Après d'autres tests à Bahreïn (10-12 mars), la saison de F1 commencera le 20 mars à Bahreïn également, pour un calendrier record de 23 Grands Prix.