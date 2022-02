«Opération Blacklight»: Liam Neeson fatigue... et nous aussi

Le sexagénaire (presque) le plus sexy du grand écran revient malheureusement pour un énième film d’action sans âme.

Travis Block (Liam Neeson) travaille avec le FBI qui le charge régulièrement de missions illégales et clandestines, dont de récupérer des agents infiltrés. Notre homme en connaît donc un rayon sur les actions peu recommandables et hautement secrètes du gouvernement.

Son patron, Robinson (Aidan Quinn, l’autre sexagénaire du film, toujours fort beau il faut l’avouer) est un peu louche et commence à ordonner l’exécution de citoyens apparemment ordinaires et apparemment innocents. Le sang de Travis Block ne fait donc qu’un tour et il met tout en œuvre pour démasquer ces agissements secrets connus sous le nom d’opération Unity. Il se fait aider par Mira Jones (Emmy Raver-Lampman), une journaliste d’investigation qui n’a pas froid aux yeux.

Malheureusement, et puisque nous sommes dans un film d’action avec Liam Neeson, il est désormais grand-père et sa fille et sa petite-fille ne tardent pas à être prises pour cibles... et si, on dirait une intrigue tout droit sortie de «L’enlèvement».

Et tout le problème d'«Opération Blacklight» est là. Le film de Mark Williams n’offre rien qu’on n’ait déjà vu. Le cinéaste a beau avoir travaillé avec Neeson très régulièrement et notamment pour «Un honnête voleur», ce long métrage traîne en longueur. Les situations sont du recyclage, les cascades sont poussives et on ne peut réprimer les bâillements tout au long de ce pensum de 104 minutes.