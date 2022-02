Pékin 2022: une deuxième médaille pour le Beauceron Éliot Grondin

Le Québécois Éliot Grondin, véritable étoile montante du snowboard cross, a remporté une deuxième médaille aux Jeux olympiques de Pékin en montant sur la troisième marche du podium à l’épreuve mixte, vendredi soir, à Zhangjiakou.

Le planchiste de 20 ans, vainqueur de l’argent chez les hommes, était jumelé à une autre excellente représentante de l’unifolié, Meryeta O’Dine. Plus tôt cette semaine, la Britanno-Colombienne avait terminé troisième dans le volet féminin de la compétition.

En finale de l’épreuve mixte, Grondin a été fidèle à lui-même en prenant rapidement les devants dans les bosses. Il a toutefois été rattrapé en deuxième moitié de parcours et a conclu au troisième rang, à 0,23 s de l’Américain Nick Baumgartner.

O’Dine a connu une sortie plus difficile lorsqu’une concurrente de l’équipe Italie 2 lui est atterri sur le dos après un saut. La Canadienne a finalement croisé la ligne d’arrivée une vingtaine de secondes après les Américains et le premier duo italien.

En quarts de finale, Grondin avait survolé sa ronde après que plusieurs de ses compétiteurs aient été victimes d’une chute. Il a ainsi donné quatre secondes d’avance à O’Dine, qui a assuré la participation des Canadiens aux demi-finales.

Le Canada avait la chance de compter sur deux duos pour cette compétition. Liam Moffatt et Tess Critchlow ont toutefois été éliminés dès le premier tour. Le Néo-Écossais, qui est francophone, a terminé deuxième de sa vague, mais sa coéquipière a connu quelques difficultés au départ et a conclu derrière les Britanniques et la deuxième équipe italienne.

Il s’agit de la 13e médaille canadienne à Pékin. L’épreuve mixte en snowboard cross était présentée pour la toute première fois, avec des athlètes de 10 pays différents qui ont pris le départ.

