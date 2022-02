Pékin Express

Rituel quotidien

Chaque jour depuis notre arrivée, c’est le même rituel.

Au lever du corps, en route vers le festin du déjeuner, on arrête par le troisième étage pour le test de dépistage de COVID-19.

Vous devinerez que le profond test oral passe avant le buffet.

La file d’attente dépend de l’heure. Une file ressemblant étrangement à celle des Gaulois du village d’Astérix attendant la ration de potion magique du druide.

Ouvrez la bouche et dites « haaa ». Hop, c’est terminé en quelques secondes. Pas mal moins invasif. Mais le hop dépend toujours de celle ou celui qui manie l’écouvillon sous son ensemble de protection. Impossible de distinguer le genre.

Homme ou femme, je l’ai surnommé Chris dès le deuxième jour.

Pourquoi ? Parce qu’il manipule sa « longue » tige comme Chris Chelios maniait un Sherwood à l’époque. Parfois dangereusement et brusquement près des amygdales. La douceur de l’opération dépend de l’heure et de l’achalandage.

Hier, Chris m’a demandé ma nationalité. Avec le boycottage diplomatique du Canada, j’ai hésité à répondre avant le test. D’un coup que Chris est un fidèle disciple de Xi Jinping et qu’il m’enfonce son Sherwood dans le fond du pharynx.

Fausse alerte, sous son ensemble, il était heureux de me saluer. Fiou !

Comme chaque matin, pour la manœuvre, j’ai baragouiné un « xièxiè » qui l’a fait rire.

J’ai plus tard retrouvé mon comité féminin à la sécurité pour la fouille intégrale avant de sauter dans la navette.

Je les ai surnommées « les taponneuses », car elles taponnent étonnamment tout, de la tête aux pieds.

Au diable les mesures contre la COVID

On nous casse le bicycle 24 heures sur 24 avec les mesures à respecter. Le masque N95 en tout temps étampé dans la figure, la distanciation physique, la désinfection des mains et tout le bataclan.

Mais quand vient le moment de se diriger vers certains sites de compétition de patinage de vitesse, on oublie soudainement tous les principes et exigences sanitaires. Au diable les mesures, on bourre le bus comme un wagon du métro de Tokyo.

Je n’ai toujours pas trouvé la logique.

Autre spectacle peu respectueux des règles sanitaires : celui de la remise des étiquettes permettant aux membres de la presse d’accéder à la zone des entrevues après les courses sur courte piste. Un endroit exigu pour la popularité de la discipline. Observée de l’extérieur, la scène ressemble à une du National Geographic dans laquelle on jette de la nourriture aux fauves.

Évidemment, les médias canadiens n’obtiennent pas les mêmes privilèges que ceux de la Chine. Le chapeau doit être différent.

Il aura fallu insister, se fâcher et se plaindre en début de semaine. Pointer la longue liste d’une trentaine de journalistes chinois autorisés à accéder à la zone aura semé l’émoi parmi les responsables. C’est comme si j’avais poignardé en plein cœur le dragon de l’empereur. Mais depuis, les problèmes ont cessé.

Imaginons un instant le Tricolore procéder ainsi pour les accès après les matchs...