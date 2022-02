Prix de l’essence: les consommateurs devront payer

La flambée du prix du carburant a non seulement un impact pour les entreprises, mais aussi pour les consommateurs.

L’an dernier à pareille date, on payait en moyenne 1,07 $ le litre d’essence, comparativement à 1,54 $ aujourd’hui.

«Énormément, on la voit la différence, j’ai regardé avec l’an passé, j’ai 47 sous du litre, nous les compagnies de déneigement, notre plus grosse dépense, ce sont le carburant et les salaires, c’est ce qui est plus gros et incontrôlable», a confirmé la responsable de l’administration, Nathalie Tanguay.

Pour les entreprises de déneigement et de taxis, les solutions pour contrer cette hausse sont peu nombreuses.

«Il n’y a pas de solutions finalement, on signe les contrats un an d’avance, en espérant que le prix du carburant n’augmente pas trop, donc, on absorbe, on ne peut pas refiler la facture aux clients, il y a des contrats», a expliqué Mme Tanguay, qui a précisé qu’ils devront donc attendre à l’an prochain pour ajuster les prix.

Et pour les compagnies de taxis, le problème est le même.

«L’essence monte en flèche, on mange ça dure, c’est une grosse dépense pour nous. On a les mêmes tarifs, ils sont gérés par le gouvernement. Je sais que le gouvernement est en étude pour faire un changement du tarif, mais je ne sais pas ça va être dans combien de temps», a confirmé Hugo Lapointe, président chez Taxis Unis Chicoutimi.

Depuis un certain moment, la compagnie a aussi débuté un virage vert. Lorsqu’ils changent un véhicule, les chauffeurs vont donc prioriser les voitures hybrides.

Les entreprises qui offrent la livraison doivent aussi s’ajuster pour faire face à l’augmentation des prix. «Le coût de l’essence est plus élevé, il faut vraiment réajuster, on ne change pas les coûts de livraison pour pas que ce soit trop élevé pour le client, mais on va augmenter le prix de nos fleurs», a confirmé la propriétaire de Signé Karine fleuriste.

Une chose est certaine, tous espèrent une stabilisation du prix du carburant, sinon ils n'auront d'autre choix que de gruger dans leur marge de profits à défaut de refiler la facture aux clients.

