Saint-Valentin, gare aux arnaques amoureuses !

Hameçonnage, arnaques aux achats et autres arnaques romancières, les méthodes pour s’en prendre aux gens et à leur portefeuille ne manquent pas pour les petits et grands criminels en ligne.

L’hameçonnage

La méthode est la même qu’en période des fêtes où les gens magasinent beaucoup plus qu’à l’habitude, sauf qu’ici, les ingrédients sont différents pour l’hameçonnage sur les plateformes de rencontres.

Les escrocs utilisent des courriels d’hameçonnage visant les acheteurs de cadeaux peu méfiants.

Si vous ne connaissez pas l’expéditeur, les messages proposant une offre spéciale pour la Saint-Valentin, par exemple des bijoux, des fleurs, ou n’importe quelle proposition dans le genre signifient très probablement une tentative d’hameçonnage.

Dans le courriel suspect, évitez de cliquer sur les liens. Survolez le curseur de la souris sur le lien pour révéler l’adresse Web. Toujours indécis? Allez sur votre navigateur et votre moteur de recherche préféré pour retrouver l’offre spéciale. Si cette dernière est bien réelle, vous devriez pouvoir la trouver, sinon fermez la page Web et transférez le courriel à rapport-polluriel@videotron.ca (ou autre adresse de dénonciation) pour que l’expéditeur soit banni et supprimez le courriel.

Les arnaques aux faux colis fonctionnent de la même manière. Le courriel qui ressemble à un message de Fedex, Purolator ou autre pour signaler un problème avec la livraison qui nécessite une action immédiate a de bonnes chances d’être une arnaque similaire à la précédente.

Mikhail Nilov (Pexels)

Les fraudes amoureuses

L’escroquerie amoureuse est un piège qui consiste à feindre des intentions romantiques envers une victime, à gagner son affection, puis à utiliser cette bonne volonté pour commettre une fraude.

La victime consent à prêter ou envoyer de l’argent, à dépanner le soi-disant amoureux, etc. De plus, l’escroc peut obtenir des informations pour délivrer un passeport, ou pire encore à pousser ses victimes à commettre des actes illégaux en leur nom.

Pour l’escroc, ce type d’arnaque représente un travail de longue haleine dont les plus habiles en font une véritable profession. Émotionnellement sensibles, vulnérables, certaines victimes vont jusqu’à aimer leur arnaqueur même après avoir été détroussées.

En 2017, 250 victimes en Ontario ont perdu un total de 6,2 millions$, une moyenne de 25 000 $ (statistique tirée de Termium).

Selon la commission FTC américaine, les escroqueries amoureuses sont en augmentation, notamment chez les personnes âgées, moins habiles avec les subtilités numériques et le monde Internet en général. Le manque de compagnie, l’isolement, sans oublier la pandémie, de nombreuses personnes ont trouvé refuge sur Internet, mais entre de mauvaises mains.

Si une personne âgée dit s’être trouvé de « nouveaux amis » en ligne, posez des questions et faites des vérifications. Demandez de l’aide si nécessaire.

Les arnaques sur les médias sociaux

Les escrocs vont utiliser les occasions spéciales et les fêtes comme la Saint-Valentin pour augmenter leurs chances d’arnaquer les gens en ligne.

Selon la FTC, les arnaques sur les médias sociaux ont augmenté l’année dernière. Alors, méfiez-vous des aubaines vues sur ces plateformes.

Par exemple, ce numériseur de diapositives et de films croisé au hasard à la mi-janvier sur Instagram est proposé à 40 $. Prix du même appareil Kodak sur Amazon Canada ? 250 $ ! Cherchez l’erreur. Si vous procédez à cet achat sur Instagram, non seulement vous pourriez perdre de l’argent, mais vos informations de cartes de crédit seront aussitôt utilisées à d’autres fins malveillantes en plus d’entacher votre dossier de crédit.

Capture d'écran (A. Boily)

Toujours selon la FTC, la fraude liée aux achats en ligne a représenté 45 % de tous les rapports d'argent perdu sur les médias sociaux en 2021.

Les annonces qui semblent véritables ne sont que des sites sosies conçus pour berner les gens. « Lorsque les gens ont identifié une plateforme de médias sociaux spécifique dans leurs rapports de marchandises non livrées, près de 9 sur 10 ont nommé Facebook ou Instagram ».

Mon conseil, n’achetez jamais sur Instagram ou Facebook. Vérifiez le produit ailleurs en ligne sur des sites sûrs ou sur le Web du fabricant.

On recommande aussi de ne jamais payer avec une carte cadeau, un virement bancaire ou une cryptomonnaie, vous n'êtes pas protégé. Votre émetteur de carte de crédit offre une bonne protection contre la fraude, utilisez-la, ou encore les services de cartes de crédit virtuelles comme PayPal ou ceux des portefeuilles numériques comme Apple Pay et Google Pay.

Les escrocs n’ont qu’une chose en tête, votre portefeuille. Pour eux, tous les moyens sont bons.