Saison terminée pour Sean Couturier

L’attaquant des Flyers de Philadelphie Sean Couturier a été opéré pour soigner son dos, vendredi matin, et il ratera le reste de la saison.

• À lire aussi: Gardiens: cinq options abordables pour Kent Hughes

• À lire aussi: 13 citations intrigantes de l'entraîneur-chef par intérim du Canadien Martin St-Louis

Comme annoncé par l’organisation des Flyers, l’intervention chirurgicale a été réalisée à l’hôpital Pennsylvania, à Philadelphie. Puisque sa réadaptation prendra au moins trois mois, l’Américain devra faire une croix sur la trentaine de matchs restants.

«Heureusement pour nous et pour lui, ça lui donnera la chance de connaître un été d’entraînement normal et il sera de retour en santé pour la saison 2022-2023», a confié en conférence de presse le directeur général Chuck Fletcher.

Couturier, 29 ans, se retrouve sur la touche depuis la fin de l’année 2021. Il a joué son dernier match de la campagne le 18 décembre, dans une victoire de 4 à 3 sur les Sénateurs d’Ottawa.

«Ce n’était pas un problème qui l’affectait en débutant la saison, a précisé le DG. Il a commencé à avoir des soucis à l’automne et il a essayé de jouer malgré tout. Nous avons essayé de traiter cela sans opération, avec quelques épidurales pour être précis, afin de régler le problème.»

«Tu fais de ton mieux pour éviter une opération au dos, mais finalement, le médecin et Sean étaient certains que la meilleure façon d’aller de l’avant était de passer sous le bistouri», a conclu Fletcher.

En 29 rencontres cette saison, Couturier a récolté 17 points, dont six buts. Vainqueur du trophée Frank-J.-Selke, remis au meilleur attaquant défensif, à l’issue de la campagne 2019-2020, il est encore associé aux Flyers à long terme. En août dernier, l’athlète avait obtenu une prolongation de contrat de huit ans pour 62 millions $ avec le club de Philadelphie.

Un parmi tant d’autres

Un peu comme le Canadien de Montréal, les Flyers croulent sous les blessés cette année. Le défenseur Ryan Ellis, qui s’était amené pendant la saison morte, est absent depuis novembre et n’a disputé que quatre rencontres dans son nouvel uniforme.

Fletcher a expliqué que l’arrière était dans la même situation que Couturier, soit qu’il faisait tout en son possible pour éviter la table d’opération, mais qu’une intervention chirurgicale mettrait fin à sa saison.

En l’absence de Couturier, les joueurs de centre des Flyers devront prendre davantage de responsabilités. Or, Kevin Hayes, Derick Brassard et Patrick Brown n’ont pas été épargnés par les blessures non plus. Hayes, lui aussi, pourrait devoir être opéré.

«Il y a 50 % de chances qu’il revienne et joue, a confié Fletcher, qui espère que son protégé pourra éviter une quatrième intervention à l’abdomen. [...] Il y a pas mal de trucs qui se passent dans cette zone pour lui, les muscles abdominaux, l’aine, tout. Il voit différents spécialistes. Je crois que nous avons une bonne idée d’où nous en sommes. Nous devrons voir comment il répondra au traitement et au patinage qu’il fait maintenant.»

Hayes n’a disputé que 20 matchs en 2021-2022, amassant neuf points.

À VOIR AUSSI: