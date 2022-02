Sommes-nous devenus de lâches témoins de l'horreur ?

Vous avez vu cette vidéo révoltante qui circule sur le Net ? La scène d’horreur se passe le 2 février dernier dans une école secondaire, la Clark County School, dans le district de Las Vegas, au Nevada, aux États-Unis. On y voit une étudiante s’approcher par derrière d’une autre étudiante assise à son pupitre et la rouer de coups à la tête. Pas deux ou trois coups de poing, non, mais des dizaines, trente-cinq en tout, car on peut les compter. La fille agressée tente tant bien que mal de se protéger la tête avec ses mains. Puis l’agresseure décide par elle-même de mettre fin à son agression, sans doute épuisée ou parce que sa victime semble complètement K. O., inerte.

Mais le comble dans tout cela, c’est que personne n’intervient pour mettre fin à l’horreur et que la scène est filmée en toute quiétude. On y voit une personne, la professeure, je crois, tenter de s’interposer, mais après une ou deux tentatives, elle abandonne. Les autres étudiants restent sagement assis à leur place. Il y a même des étudiants mâles, si prompts d’ordinaire à faire rouler leur musculature, mais ceux-ci demeurent tout aussi immobiles, comme si la scène se déroulait sur une autre planète.

Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? Le massacre de l’École polytechnique de Montréal, le 6 décembre 1989. Un homme, qui veut manifestement se venger des femmes, fait irruption, arme à la main, dans une classe. Il en fait sortir tous les jeunes hommes puis tuent froidement quatorze étudiantes.

La question que je me pose depuis lors : Pourquoi les gars ont-ils obéi si docilement aux ordres du détraqué ? J’ai déjà écrit quelque part que dans mon temps... Oui, nous étions machos, mais dans le bon sens du terme si je peux me permettre. On ouvrait la porte aux femmes, on les laissait monter les premières dans les transports en commun, on leur offrait notre siège et surtout on ne laissait aucun vrai macho les importuner ou les agresser.

J’ai déjà écrit que les gars de ma génération n’auraient pas nécessairement obéi aux ordres du maniaque et que nous nous serions rués tous ensemble sur lui, au risque de notre vie. Peut-être aurais-je été tué dans la bousculade, ou un autre que moi, mais chose certaine nous aurions sauvé des vies. Ça peut paraître facile de le dire après coup, je sais, mais nous étions ainsi faits, et cela m’a valu plusieurs coups et blessures et des menaces de toutes sortes.

Je parle de la tuerie de l’École polytechnique, mais des tragédies semblables, il y en a d’autres un peu partout, et nous regardons se dérouler la bande vidéo devant nos yeux sans réagir, sans indignation. Nous sommes devenus des habitués de l’horreur.

Prenez le cas de Cuba dont je vous parle fréquemment. Les États-Unis maintiennent un blocus assassin contre ce pays souverain depuis soixante ans, le plus long blocus de l’Histoire, et la population en souffre énormément dans tous les aspects de la vie quotidienne. Pourtant la quasi totalité des nations représentées à l’ONU vote année après année pour condamner ce blocus et demander d’y mettre fin. Mais la communauté internationale ne prend aucune mesure coercitive contre l’empire pour l’obliger à ce que cesse le siège de l’île socialiste. Alors ce vote reste lettre morte et le désastre se poursuit.

C’est qu’aujourd’hui, nous vivons dans une société de spectateurs et la passivité nous a rendus lâches. Tout au plus, nous signons des pétitions ou nous votons à l’ONU des résolutions non contraignantes et le spectacle de l’horreur continue comme si de rien n’était.