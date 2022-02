Son fils lourdement handicapé: le cri du cœur d’une mère d'Alma épuisée

Une mère d’Alma, au Lac-Saint-Jean, est à bout de ressources et n’en peut plus de se battre pour que son fils âgé de 35 ans, lourdement handicapé, reçoive les soins dont il a besoin.

Dominic a de plus en plus de difficulté à se déplacer, mais on refuse de le soumettre à un examen qui pourrait expliquer ses souffrances.

«Ça fait trois mois que ça dure... J’ai besoin d’aide. Je suis épuisée. Il y a-tu quelqu’un qui va comprendre ça? Je veux savoir ce qu’il a. C’est tout ce que je demande», a affirmé sa mère Linda Boulianne, ne sachant plus quoi faire pour que sa détresse soit entendue.

En décembre, son fils autiste a subi une intervention pour se faire retirer de l’eau dans un de ses genoux. Depuis, il a beaucoup de difficulté à marcher.

«Il ne lève plus le pied, il n’est plus capable de prendre son bain. Et on n’est plus capable de sortir de chez nous, parce qu’on reste dans un haut. Il faut caller l’ambulance pour sortir de chez nous», a expliqué Mme Boulianne.

Elle dit s’être rendue à l’hôpital avec son fils à plusieurs reprises, au cours des derniers mois, dans l’espoir d’avoir des réponses. Chaque fois, elle serait repartie bredouille avec une prescription de médicaments.

«Ils n’ont pas de diagnostic. Pourquoi ils lui donnent des calmants s’ils n’ont pas de diagnostic? [...] On se fait dire : madame, il ne parle pas votre fils. Je le sais qu’il ne parle pas, mon fils... Allez-vous en chez vous. On ne peut rien faire», a-t-elle rapporté.

Linda Boulianne n’en peut plus de le voir souffrir et demande que son fils ait accès à des examens médicaux, par exemple une IRM.

«Ils ont le droit d’avoir des soins. On sent que, parce qu’ils ne parlent pas et qu’ils ne disent pas leur douleur, c’est : Allez-vous en chez vous... Si c’était un animal, ça ne serait pas compliqué. Je m’en irais chez un vétérinaire, quatre heures après, je le saurais ce qu’il a», a-t-elle dit, découragée.

Elle n’accepte pas non plus la solution qui lui a été donnée par des spécialistes à l’hôpital.

«C’était qu’on le mette dans un fauteuil roulant... J’ai dit : moi, je ne le cloue pas dans un fauteuil roulant. Il va ankyloser, il ne marchera plus. Et on m’a dit : madame, vous pouvez le placer. Placez-le. On veut le mettre dans un fauteuil roulant et lui donner des calmants. Moi, j’ai arrêté de travailler pour m’occuper de mon fils. C’est l’amour de ma vie. Ça fait 35 ans que je m’en occupe. Tout ce que je demande, c’est des soins adéquats, qu’il passe des examens. Je veux que mon fils ait une belle vie comme avant.»

Les autorités régionales de la santé ont refusé de commenter, indiquant que les informations des usagers étaient confidentielles.