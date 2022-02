Sorties: trois nouveaux restaurants pour des expériences hors du commun

Une sortie au restaurant, c’est la possibilité de se faire servir un repas sans faire le travail de le préparer. C’est changer d’univers un instant, goûter des mets qu’on n’aurait pas découverts autrement.

C’est aussi l’occasion de faire des expériences, de vivre des sensations inusitées. Comme un metteur en scène compose un spectacle, les restaurateurs inventent un décor et un scénario pour nous faire vivre des aventures.

Voici trois nouveaux établissements montréalais qui vous feront des histoires à raconter.

Visiter une distillerie

Photo courtoisie

Pénétrer au Projet Pilote, c’est l’occasion de visiter une distillerie, une microbrasserie et un charmant restaurant dans le même espace, à deux pas du parc La Fontaine.

Cuisiné avec les légumes qui poussent sur le toit, son menu plein de fraîcheur et facile à partager se grignote avec bonheur autour d’un verre de bière ou de spiritueux artisanaux élaborés sur place.

Frites extracroustillantes, focaccia de rêve, tartine de crevettes, cocktails originaux et bières raffinées de plusieurs styles différents s’y dégustent en toute convivialité, avec vue sur l’alambic et les cuves de brassage.

980, rue Rachel Est

projetpilote.com/

Du ceviche au déjeuner

Photo courtoisie

Saviez-vous que les Péruviens des Andes mangent du poisson cru au déjeuner ? Le restaurant d’inspiration péruvienne à la sauce montréalaise le Barranco a décidé de s’en inspirer pour composer son menu de brunch haut en couleur.

L’œuf de cane poché, accompagné de pieuvre en sauce sur un pain brioché, le bagel au gravlax de truite ou encore le ceviche, surprenants et épatants, vous convaincront. Pourquoi n’y avait-on pas pensé avant ?

Au son du DJ, les brunchs du samedi et du dimanche prennent un air de fête au Barranco, dont la terrasse permet d’admirer le carrefour animé des rues Saint-Denis et Mont-Royal.

Au restaurant avec son chien

Photo tirée du site rubycafemtl.com

Une sortie gastronomique avec toutou, ça vous tente ? Bien attablé avec votre compagnon, en salle ou en terrasse, Le Café Ruby vous accueille pour le brunch ou pour dîner.

On y savoure des plats originaux et colorés, accompagnés de cocktails, smoothies et délicieux cafés, avec cupcake ou crème glacée au choix pour la gent canine. Une sortie inoubliable, aussi excitante pour les humains que pour les chiens !

Le Café Ruby fait partie du complexe canin tout-en-un Doggieville Mtl, qui inclut spa, garderie, piscine, parc intérieur, boutique et hôtel.