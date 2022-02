Super Bowl: les joueurs des Rams très bien considérés

Trois des quatre athlètes les plus favorisés pour décrocher le titre de joueur par excellence du Super Bowl sont des joueurs des Rams de Los Angeles.

C’est du moins ce que les parieurs pouvaient constater en examinant les cotes du site BET99.com, vendredi avant-midi. Ainsi, le quart-arrière de la formation californienne Matthew Stafford part avec une longueur d’avance selon cette plateforme. Avec une cote de 2,00, il est mieux perçu que son vis-à-vis des Bengals de Cincinnati Joe Burrow (3,25).

Pour leur part, le receveur de passes Cooper Kupp et le plaqueur défensif Aaron Donald, tous deux des Rams, suivent à 7,00 et 15,00, respectivement. Dans le camp de l’équipe de l’Ohio, le receveur éloigné Ja’Marr Chase (17,00) est le deuxième mieux considéré par le site de paris. L’ancien des Giants de New York et des Browns de Cleveland Odell Beckham fils est à 21,00, lui qui devrait capter quelques passes de Stafford, dimanche.

Ceux tentés par les prédictions plus audacieuses pourraient jeter leur dévolu sur le demi offensif des Bengals Joe Mixon (35,00). Son rival des Rams Cam Akers a une cote de 30,00. Chez les botteurs, Evan McPherson (Bengals, 70,00) et Matt Gay (Rams, 200,00) ont un fort potentiel pour ceux prenant une chance avec eux.

