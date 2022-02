Toute une communauté derrière son champion

SAINTE-MARIE | Une nouvelle idole est née à Sainte-Marie, en Beauce, où toute une communauté d’affaires s’est mobilisée dans les dernières années pour soutenir le nouveau médaillé olympique Éliot Grondin.

Entre Saint-Georges et Sainte-Marie, chaque municipalité aura désormais sa vedette. Après Anthony Auclair et Marie-Philip Poulin, Éliot Grondin fait maintenant partie des immortels parmi les Jarrets Noirs.

« On est chanceux et très fiers. Ses parents l’ont aidé énormément. Ils y croyaient. C’est un garçon sérieux qui n’a jamais lâché et il a été bien encadré. Tout le mérite lui revient », a affirmé le maire Gaétan Vachon.

Photo Jean-François Racine

Rigueur et discipline

Ce dernier s’est dit impressionné par la force de caractère exceptionnelle de l’athlète, surtout avec les restrictions supplémentaires liées à la pandémie.

« Chapeau à ceux qui ont traversé tout ça. Ça prend de la discipline et de la rigueur. Ça va le suivre toute sa vie », a ajouté M. Vachon.

À Sainte-Marie, Éliot a pu bénéficier de l’appui de plusieurs gens d’affaires. En fait, l’ensemble de la communauté a fait sa part d’une façon ou d’une autre.

La course enlevante, qui s’est tranchée au photofinish, était sur toutes les lèvres jeudi. Pour la suivre en direct, les téléspectateurs n’ont pas beaucoup dormi.

Photo Jean-François Racine

Grandes émotions

« C’était assez émouvant. Il n’a réellement pas fait d’erreur », mentionne Arsène Lagrange, propriétaire du Gym Élite Coach, où Eliot a passé beaucoup de temps à s’entraîner.

« On l’a toujours supporté en lui offrant l’accès et des entraînements privés dès l’âge de 13 ans. Par la suite, un comité a été formé pour lui trouver du financement. Sa mère a suggéré de faire un 24 heures de spinning. On a ramassé 75 000 $ en trois ans », précise l’ancien culturiste qui a versé une larme la nuit dernière.

Si son talent n’a pas été perçu tôt à l’adolescence, ses habiletés se sont vite développées par la suite.

« Quand tu es jeune, tu veux faire la fête mais il était sérieux. Ses parents ont fait beaucoup de sacrifices et il a été obligé d’avoir une discipline d’adulte pendant sa jeunesse. »

Photo Jean-François Racine

Un beau moment

Pour sa part, l’entrepreneur Bruno Raby est aussi demeuré debout une partie de la nuit pour voir la performance du planchiste.

« Lorsqu’il a commencé à performer, on a regardé comment le supporter et c’est ce qu’on a fait. On est tissé serré et quel beau moment il nous fait vivre ! », a lancé le président de Kalia, une entreprise spécialisée en robinetterie pour laquelle travaille le père d’Éliot depuis plusieurs années.

L’homme d’affaires admire la persévérance de l’olympien.

Reconnaissant, Éliot ne rate pas l’occasion de visiter ceux qui l’ont appuyé.

« Même si c’était pratiquement vide sur le site, ça n’a rien enlevé à son sourire. J’ai hâte de voir la médaille. Je n’en ai jamais vu une ! », termine M. Raby.

Fermée jeudi, la station de ski Mont-Orignal pourrait devoir nommer une piste en l’honneur du champion. L’idée a déjà été lancée et les partisans seront nombreux à le réclamer.