À chaque crise, c’est toujours la même chose : Justin Trudeau ne gouverne pas, il attend que ça passe.

De WE Charity à SNC-Lavalin, en passant par le blocus de Wet’suwet’em et le début de la pandémie jusqu’aux perturbations antisanitaires à Ottawa, le premier ministre adopte toujours la même posture : celle de l’attente.

Nous sommes aujourd’hui au 15e jour des manifestations à Ottawa.

Face à ces citoyens qui remettent en question l’autorité de l’État, le premier ministre fait preuve de passivité et enchaîne les phrases vaporeuses.

Il dit vouloir mettre fin aux blocages. Comment ? On ne le sait pas.

Il estime que c’est la responsabilité d’Ottawa et de sa police.

Il somme les contestataires de rentrer chez eux. Pour une millième fois.

Il lance une table de concertation gouvernementale tripartite. Nous voilà rassurés.

Et surtout, il blâme les conservateurs. Ses accusations s’avèrent, le problème est qu’elles servent désormais à excuser son immobilisme.

Escalade

L’inaction à Ottawa fait des petits.

La frontière de la Saskatchewan et du Manitoba est obstruée à certains endroits.

Le pont Ambassador à Windsor, un point d’entrée aux États-Unis essentiel, est bloqué.

Des usines arrêtent leur production et des travailleurs sont renvoyés à la maison.

Et maintenant, certains menacent de bloquer l’aéroport d’Ottawa.

Résumons : un mouvement politique organisé paralyse la frontière terrestre la plus importante du pays, le centre-ville de la capitale, et maintenant son aéroport.

Et la réponse ne se résume qu’à des contraventions pour klaxonnage et conduite dangereuse... Permettez-moi d’être dubitatif. Et exaspéré.

On comprend après six ans de gouvernance que l’optimisme naturel de Justin Trudeau ne le prédispose pas à des mesures cassantes.

Ce qui était un bête convoi contrôlable se transforme en urgence nationale.

Il serait bien qu’il en prenne acte, qu’il agisse fermement, qu’il établisse un plan de sortie de crise.

C’est le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, qui a posé la plus pertinente des questions à Justin Trudeau.

Est-il au courant qu’il est le premier ministre du pays ?