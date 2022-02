Un suspect recherché pour tentative de meurtre à Longueuil

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) cherche à mettre la main au collet d’un homme de 21 ans visé par un mandat d’arrestation dans une affaire de tentative de meurtre.

Le 7 novembre, Samuel Bagdan Wilfrid-Messier, déjà recherché par la police, avait poignardé à plusieurs reprises un client d’un restaurant McDonald’s du boulevard Taschereau, dans le secteur de Greenfield Park.

Le suspect est recherché pour tentative de meurtre, voies de fait graves, menaces de mort, possession d’arme dans un dessein dangereux et bris de conditions, selon le mandat d’arrestation émis contre lui.

Homme à la peau blanche avec plusieurs tatouages, Wilfrid-Messier mesure 1,68 m, pèse 55 kg et a les cheveux et les yeux bruns. Il porte deux boucles d’oreilles sur le lobe droit, un pantalon noir, un manteau vert kaki et un chandail orange avec capuchon.

Toute information concernant cet individu peut être transmise en composant le 911, a précisé le SPAL.