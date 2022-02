Zones scolaires à Laval: 3000 constats d'infraction depuis septembre

Le Service police de Laval (SPL) a remis plus de 3000 constats d’infraction en zone scolaire depuis le début des classes en septembre dernier.

Au Québec, 550 000 étudiants prennent l’autobus jaune pour se rendre à l’école. En cette semaine de la prévention en transport scolaire, TVA Nouvelles a participé à une opération policière avec la police de Laval.

L’endroit ciblé est sur le boulevard de la Concorde où se situe l’école primaire Eurêka. À 8 h 30, les écoliers descendent des autobus et sont accueillis par la directrice de l’établissement.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

L’agent François Gélinas du SPL s’est dissimulé à l’intérieur d’un abri à neige pour observer discrètement les automobilistes. Il se tient prêt à intervenir si un véhicule circule malgré les feux rouges intermittents activés avec le panneau d’arrêt des autobus.

Les chauffeurs qui emmènent les enfants à l’école en voient des vertes et des pas mûres. «Passer sur les clignotants rouges et même à l’occasion par ma droite. J’ai tout vu! Il faut conduire pour les autres», a témoigné Stéphane Leroux, chauffeur d’autobus.

Pour contrer ces comportements routiers dangereux, le SPL fait de la sécurité routière une priorité. «Ça ne se limite pas seulement à la rentrée scolaire. C’est évolutif pour que les policiers soient présents tout le long de l’année», a précisé l’agente des communications, Chantal Moreau.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

En zones scolaires, les amendes sont doublées. Muni de son cinémomètre laser, l’agent Gélinas vérifie la vitesse des automobilistes. En moins d’une minute, il a constaté la vitesse d’un véhicule à 70 km/h, alors que la vitesse permise est de 50 km/h.

«On va aller le chercher», dit l’agent Gélinas. Après avoir actionné les gyrophares et la sirène de son auto-patrouille, il a rapidement rejoint la jeune conductrice plus loin sur le boulevard de la Concorde. L’interception s’est faite dans un stationnement d’épicerie.

«J’étais en retard pour l’école, mais ça ne justifie rien. Quelquefois, on est plus rapide, on pèse plus sur le gaz», a confié la jeune conductrice, qui a accepté sans maugréer la contravention, soit deux points d’inaptitude et une amende salée de 267 $.

À ce jour, le SPL a effectué plus de 700 surveillances près des écoles. «Il y a des affiches qui indiquent si nous sommes dans une zone scolaire. Regardez votre vitesse et soyez conscient de ce que vous faites avec votre véhicule», a expliqué l’agent Gélinas.

En moins de 90 minutes, l’opération policière a permis d’intercepter six conducteurs. La majorité des infractions était pour la vitesse et une conductrice pour avoir brulé un feu rouge. Le SPL fait de la prévention tous les jours près des écoles.

Lorsque les feux rouges sont activés avec le panneau d’arrêt, les conducteurs doivent immobiliser leur véhicule à plus de cinq mètres de l’autobus. L’amende est de 200 $ à 300 $. Le conducteur fautif aura aussi 9 points d’inaptitude.