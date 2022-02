DUBUC, Robert



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous informons du décès de notre père monsieur Robert Dubuc, à l’âge de 89 ans, le 9 février 2022.Il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain, Johanne et son gendre Stéphane, Danièle et ses petits- enfants Marianne et Fréderic ainsi feu son épouse Cécile Gosselin Dubuc.Il laisse aussi dans le deuil de nombreux parents et amis.La famille accueillera parents et amis le dimanche 20 février 2022 de 14h à 17h et 19h à 21h au Complexe Urgel Bourgie Athos, 1275 rue Dollard, Lasalle, H8N 2J1.La cérémonie funéraire aura lieu le lundi 21 février 2022 à 9h en l’église St-Jean-Matha, 2700 rue Allard, Montréal, H4E 2L8.