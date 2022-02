LEFEBVRE, Jean-Claude



À Beauharnois, le 7 février 2022, à l’âge de 87 ans, est décédé M. Jean-Claude Lefebvre, époux de Mme Lise Touchette Lefebvre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Christine, Yves (Sylvie) et Daniel, ses petits-enfants: Geneviève, Stéphane, Julien, Benjamin et Béatrice, sa soeur et ses frères : Marie-Ange, Réjean et Noël, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu’autres parents et amis.Dû aux circonstances actuelles, les funérailles se feront ultérieurement.Tout témoignage de sympathie peut s’exprimer par un don à la Maison des enfants Marie-Rose de Beauharnois.wordpress.com/Direction funéraireBEAUHARNOIS450-225-2200