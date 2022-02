GROULX née BRENNER, Carol



À Laval, le 8 février 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Carol Brenner, épouse de feu Jean-Guy Groulx.Elle laisse dans le deuil sa fille Alexandra, ses soeurs Theresa et Shirley, ses frères John et Peter, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces autres parents et amis.En raison des circonstances, un hommage lui sera rendu, à une date ultérieure indéterminée.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.Madame Brenner Groulx fut confiée au complexe funéraire :