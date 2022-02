ST-PIERRE (née LABONTÉ)

Hermance



À Saint-Eustache, le 23 janvier 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée subitement Mme Hermance Labonté St-Pierre, épouse de feu M. Réal St-Pierre et mère de feu M. Doris St-Pierre.Elle laisse dans le deuil ses enfants Henriot (Gaétane), Réjean (Guylaine), Claudine (Gaétan) et Julie (André), ses huit petits-enfants et huit arrière-petits-enfants, sa soeur Jeannine (feu Lucien), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE ST-LOUIS, SAINT-EUSTACHEle lundi 21 février de 11h00 à 14h00. Les funérailles auront lieu la même journée à 14h00, en l'église de Saint-Eustache. L'inhumation aura lieu par la suite, au cimetière de Saint-Placide.Vous pourrez assister aux funérailles en direct sur WebDiffusion auCelles-ci seront disponibles pour écoute en rediffusion 90 jours suivant la date des funérailles.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Marie-Vincent ou par l'envoi de fleurs.