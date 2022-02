DAIGNEAULT, Jean



À Montréal, le 5 janvier 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean Daigneault, époux de madame Céline Parenteau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Robert et ses enfants, sa fille Chantale (Roger), ses petits-fils David et Jérémy, son arrière-petite-fille Léa.Il laisse également ses soeurs Diane et Johanne, son frère Stephen, ses belles-soeurs Denise et Carole, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexele samedi 19 février de 13h à 17h. Une liturgie sera célébrée en chapelle à 16h, suivie de la mise en niche.