20 couples de nos séries: pour le meilleur et pour le pire

Le couple nous apparaît sous toutes ses coutures dans nos séries. On en perçoit les balbutiements, on le voit se construire, s’installer et se transformer en famille, on le voit dans le doute, se tirailler, en crise, en proie aux cachotteries. S’il apaise, il peut aussi être source d’insécurité, être notre fort comme nous rendre vulnérables. Il donne l’occasion d’avoir un grand complice qui nous permet d’affronter la vie avec douceur. En ce week-end de la Saint-Valentin, jetons un regard sur ces couples dont on suit chaque semaine les péripéties et dont la relation est loin d’être un long fleuve tranquille.

• À lire aussi: Comédies romantiques: sept films à écouter pour la Saint-Valentin

ENSEMBLE, C’EST TOUT

Léo (Fabien Cloutier) et Cindy (Marie-Laurence Moreau) dans Léo

Photo courtoisie, TVA

La vie de Léo a complètement changé quand il a rencontré la belle Cindy. À l’époque, il n’allait nulle part, ne travaillait pas vraiment, glandait avec ses chums. Voir son ami Chabot rangé, amoureux et père l’a inspiré. On a donc découvert un Léo romantique. Et Cindy a craqué. Léo est gentil, tendre, patient. Il a ouvert sa maison à Yannick, le frère de Cindy qui vit avec une déficience intellectuelle. Il est devenu un leader positif à l’usine de gâteaux où il travaille. Cette saison, il s’est marié avec Cindy. Et ils ont eu un bébé. Et il veut ce qu’il y a de mieux pour les gens qu’il aime.

Simon (Antoine Pilon) et Jean-Pascal (Simon Pigeon) dans Entre deux draps

Photo courtoisie, Noovo

Simon est un chef bien en vue, Jean-Pascal est attaché politique. Le premier aime la fête, voir du monde. Le second aspire à une vie plus rangée. Ils ont des horaires opposés et doivent privilégier chaque moment où ils peuvent être ensemble. Malgré tout, ils s’épaulent dans les aléas de leur quotidien. On sent qu’ils s’attirent l’un l’autre. Ils sont prêts à passer à une autre étape dans leur relation et caressent le souhait de fonder une famille grâce à leurs amis Jess comme mère porteuse.

Nadine (Mélissa Désormeaux-Poulin) et Kamyar (Mani Soleymanlou) dans Survivre à ses enfants

Photo courtoisie, Bertrand Calmeau

Parents de quatre enfants, Nadine et Kamyar doivent régulièrement pratiquer le lâcher-prise. S’ils ont parfois l’impression de perdre le contrôle de leur vie, ils prennent le temps de prendre un verre avec leurs amis pour qui ils sont un véritable phare. Ces discussions entre adultes leur permettent aussi de ne pas oublier le couple qu’ils sont. Ils ont droit à leurs moments de détente et de folie à travers l’horaire chargé des enfants qui dicte leur quotidien. Ils sont solidaires, aimants, bienveillants et amoureux. Tout simplement.

SUR LA CORDE RAIDE

Sarah (Magalie Lépine-Blondeau) et Maude (Mylène Mackay) dans Sans rendez-vous

Capture d'écran tirée du site TOUT.TV

Être infirmière-sexologue et entendre parler des gens de leurs relations toute la journée n’est pas garant d’une meilleure vie de couple. Sarah en est la preuve. Après le décès d’une de ses patientes, elle a vécu un long passage à vide et décidé d’entreprendre de grands changements. Si au boulot elle garde le contrôle, c’est sa relation avec Maude qu’elle va balancer. On sent qu’elle porte une grande blessure qui l’empêche de se commettre pleinement. Maude est en fauteuil roulant, victime d’un accident. Quand elles sont tombées amoureuses, elle était sur ses deux pieds. Elles ont traversé ce deuil ensemble. Maude est forte, entreprenante, prend les choses en main, ce qui donne à Sarah l’impression d’être en couple avec la mère qu’elle n’a pas eue. Inconsciemment ou pas, elle va tranquillement saboter cette relation des six dernières années.

Marc-Alexandre (Patrice Godin) et Josée (Hélène Florent) et Geneviève (Fanny Mallette) et Nadira (Nadia Kouna) dans L’homme qui aimait trop

Photos courtoisie, Éric Myre

Nommer tous ces noms illustre très bien la situation. Marc-Alexandre est un éternel amoureux. Bon partenaire, bon amant, bon père. Il se dit très pris par son travail, a un horaire bien précis, mais dans les faits, il est polyamoureux. Les trois femmes de sa vie, il les aime. On n’en doute pas. Mais être dans une relation en polyamour sans le savoir et sans y consentir est un gros problème. Avec Josée, une restauratrice de Montréal, il retrouve son couple maintenant que les enfants sont grands. C’est son roc. Avec Geneviève, orthopédagogue de Magog, il mène une vie familiale plus active avec des ados. Puis, arrive Nadira, l’artiste de Bromont. Fougueuse, elle lui fait ressentir une passion dévorante. Trois victimes de tromperies, de mensonges, de secrets. Marc-Alexandre a une vie bien occupée ! Mais autant d’amour vient inévitablement avec une grande douleur face à la trahison.

Martin (Normand Daneau) et Sophie (Nathalie Mallette) dans Les mecs

Photo courtoisie, Karine Dufour

Ils sont aux antipodes. Pris dans une routine qui ne les satisfait ni l’un ni l’autre, Martin et Sophie sont en thérapie et peinent à se comprendre. La preuve ? Ils ne s’entendent même pas sur le terme « break » déclenchant un lot de chicanes et de réconciliations pour se laisser de façon spectaculaire. Sophie mène tout dans la maison, y compris son couple. Elle est jalouse, insatiable, intrusive, irritable. Elle voudrait être partie prenante dans tous les aspects de la vie de Martin. Lui est beaucoup trop mollo, se laisse porter, peine à prendre une décision et préfère la compagnie de ses chums. C’est quasiment un adulescent qui vient de se réveiller à 50 ans. Dans la deuxième saison, Martin tentera de s’affranchir, pas toujours avec succès. Si ça brasse dans leur cabane parfois, c’est assez savoureux.

Francine (Muriel Dutil) et Alain (Gaston Caron) dans 5e rang

Photo courtoisie, Yan Turcotte

Quel couple formidable! Dans ce cas-ci, qui se ressemble s’assemble. Ils sont magouilleurs et n’ont aucun scrupule. Et ils sont à l’argent bien plus qu’à l’amour. Deux grands complices dans leurs crimes. Francine est la mère de Guy, tué par le crime organisé qui a de longs tentacules à Valmont. Mère et fils ne sont pas à une manigance près. Alain est le second mari de Francine. Issu du milieu des finances, il s’est expatrié avec sa douce en Floride où ils affichent une certaine richesse. Si Francine parle fort, Alain est silencieux et agit en cachette. Le hic, c’est que leurs magouilles pour les rendre riches est en train de leur sauter au visage. Exilé dans le sud à l’abri de toute poursuite, le couple sent la tension monter. Si Alain veut faire passer certains méfaits sur le dos de Guy, Francine ne tolère pas qu’on tente de salir la réputation de son fils.

LA SECONDE CHANCE

Marie-Luce (Maude Guérin) et Charles (François Papineau) dans 5e rang

Photo courtoisie, Bertrand Calmeau

Ils étaient des amis d’enfance. Charles aimait secrètement sa Marie-Luce. Mais ce n’est pas lui qui a fait fondre son cœur, c’est plutôt Guy, son meilleur ami. Charles était devenu vieux-garçon, aigri, amer. Mais ils sont restés voisins. Bien des années plus tard, alors que Marie-Luce a eu deux filles, que son mari est décédé d’avoir trempé dans des affaires louches et que sa ferme valse au gré des mensonges, des menaces et d’une bonne dose de courage, Marie-Luce a retrouvé en Charles l’homme bon, doux et protecteur dont elle a besoin dans tout ce tumulte.

Gaétan (François Létourneau) et Huguette (Marilyn Castonguay) dans C’est comme ça que je t’aime

Photo courtoisie, Bertrand Calmeau

Ils menaient une petite vie tranquille. Trop pour Huguette qui m’en pouvait plus d’être seulement la femme de Gaétan, un homme sans grande envergure, vieux jeu, et qui peine à être pris au sérieux pour ses ambitions. L’ennui total à une époque où les divorces se font rares. Mais Huguette est bien plus qu’une petite madame, elle a l’œil du tigre. Et elle n’a plus peur de rien et plus rien à perdre. Avec leurs voisins, et quelques amis pigés au fil des événements, nos banlieusards fades deviendront des criminels notoires, redonnant un nouveau souffle à leur couple. Si l’on se fie à la bande-annonce de la saison 2 qui débarque dans deux semaines, Huguette a maintenant l’œil du diable et n’entend pas à rire. Et notre couple pourrait se hisser dans de hautes sphères du crime.

Ron (Vincent Graton) et Anémone/Manon (Marina Orsini) dans Une autre histoire

Photo courtoisie, Yan Turcotte

Ils étaient jeunes, n’avaient pas beaucoup de moyens, consommaient, avaient un pied dans l’engrenage. L’emprise que Valaire a toujours eue sur eux a coûté la vie à une jeune caissière d’un dépanneur, puis à leur couple et leur vie familiale bien que bancale. Manon a tout quitté pour devenir Anémone. Plusieurs décennies plus tard, elle a retrouvé sa première famille. Ron a changé, s’est assagi, et Anémone est maintenant rongée par l’Alzheimer précoce. Bien qu’ils aient refait leur vie, c’est le moment de la dernière chance pour profiter de leur affection commune avant que tout ne s’efface de la mémoire de Manon/Anémone pour vrai.

Philippe (Jean-François Pronovost) et Nadia (Nadia Kounda) dans Les moments parfaits

Photo courtoisie, Fabrice Gaëtan

C’est l’histoire d’une passion. Philippe a toujours eu un faible pour Nadia. Elle lui a brisé le cœur. Puis il a rencontré Geneviève, une fille lumineuse, positive, aimante, stable, parfaite. Toute la famille s’entendait pour dire qu’elle faisait du bien à Philippe. Nadia est revenue au boulot. Elle a même pris le cubicule à côté de Philippe. Les émotions ont pris le dessus sur la raison. Nadia crée des montagnes russes, mais Philippe s’y accroche. Exit Geneviève, alors que tout semblait au beau fixe. Philippe a besoin de vibrer. Même si Nadia ne fait aucune promesse, même si elle ne s’attache pas facilement, même si elle trouve que tout va vite.

ENVERS ET CONTRE TOUT

Érik (Philippe Thibault-Denis) et Sébastien (Benoît McGinnis) dans Une autre histoire

Photo courtoisie, Yan Turcotte

Pendant longtemps, Sébastien a été un courailleux infidèle accro au sexe. Le dentiste s’est assagi quand il a rencontré Érik. Mais de vieux modèles ont eu raison de leur vie tranquille et équilibrée. Se sachant porteur du gène de l’Alzheimer, Sébastien a saboté leur relation. Mais le petit Ali les a gardés complices. Les deux hommes ne pouvaient pas laisser ce petit bébé qu’a tant voulu l’ex de Sébastien entre les mains d’un agresseur pervers et narcissique. Sébastien et Érik ont tendu un piège à Steeve. Puis la santé de Sébastien s’est rapidement dégradée. Il a accepté qu’Érik revienne dans sa vie. Qu’il s’occupe de lui et d’Ali. Érik est doux, généreux et empathique. C’est le meilleur partenaire que Sébastien aurait pu avoir. Mais la maladie et les pertes de mémoire risquent tristement d’effacer peu à peu le couple.

Judeline (Phara Thibeault) et Jinau (Jonathan Saint-Amand) dans Toute la vie

Photo courtoisie, Radio-Canada

C’est une triste histoire d’amour. Une triste histoire d’immigration. Une histoire d’êtres qui traînent un lourd passé. Judeline et Jinau s’aiment. Elle est enceinte. Menacés, ils ont fui leur pays et sont entrés illégalement au Québec où Judeline a accouché dans un camp de fortune. Tous deux croyaient que le bébé n’avait pas survécu. Jinau l’a enterré. Ils ont été découverts. Maman et bébé ont été pris en charge, mais Jinau est forcé de rester caché pour ne pas être déporté. Il devra sans doute faire de gros sacrifices pour voir grandir son enfant et par amour pour Judeline qui fait tout pour le protéger même si elle ne connaît pas tout de son passé.

Charles (Pier-Luc Funk) et Delphine (Catherine Brunet) dans Pour toujours plus un jour

Photo courtoisie, NOOVO

Vivre au maximum le temps qui leur reste, c’est ce qu’ont choisi Delphine et Chuck face à la maladie de ce dernier. Bien que condamné à cause d’une maladie orpheline, Chuck fait tout pour multiplier les bonheurs auprès de sa douce. Le reste de sa vie ne peut être ordinaire. C’est le temps de réaliser leurs rêves les plus fous grâce à leur amour, à leur audace, à leur optimisme et à leur résilience parce que la maladie vient aussi avec ses bas, sa tristesse, ses deuils et ses espoirs éteints.

Jade (Charlotte Aubin) et Jean-Simon (Steve Gagnon) dans L’Échappée

Photo courtoisie, Éric Myre

Il est bien étrange, ce Jean-Simon. Plus on en découvre sur son passé, plus il nous apparaît comme le gourou des plus vulnérables à qui il vante une nouvelle façon de vivre. Jade a plongé tête première dans sa théorie et sa pratique. Elle ne voit plus clair. Dans cet amour et leur vocation, elle a tout investi. Cette nouvelle vie l’isole complètement du reste de sa famille. Claudie et Marc sont inquiets. Mais elle persiste et reste derrière son chum, convaincue qu’ensemble, ils changent le monde.

LE DROIT AU BONHEUR

Patrick (Vincent-Guillaume Otis) et Noélie (Catherine St-Laurent) dans District 31

Photo tirée de Facebook, District 31

Si District 31 a connu autant de succès dès sa première saison, c’est entre autres à cause de la tension amoureuse qui régnait entre Patrick et Nadine, sa lieutenante. Elle mourait alors qu’elle était enceinte de lui. Le Québec a eu quasiment autant de difficulté à faire son deuil que l’enquêteur lui-même. Après une saison de galère, il a mis du temps à s’attacher à nouveau. Avec Noélie, il forme un couple solide. Nous avons récemment appris que Noélie était enceinte. Plus que jamais, Patrick tient à la protéger. Il remet même en question son métier et songe à quitter la ville. Ce bonheur, il veut le garder. Souhaitons-leur une fin heureuse.

Dominique (Charles-Alexandre Dubé) et Pénélope (Catherine Bérubé) dans Alertes

Photo courtoisie, TVA

Le travailleur social et la psychologue partagent les mêmes bureaux à l’Escouade spéciale des personnes disparues. Ils travaillent sur les mêmes cas. Ils se sont donc révélés doucement. Il faut dire que Dominique est plutôt timide. La saison dernière, alors que la fille de Pénélope était impliquée dans une enquête, il s’est révélé solide. Cette saison, le passé rattrape le travailleur social, mais la psychologue est là pour l’apaiser. S’ils n’ont jamais voulu brûler les étapes et qu’ils ont toujours fait preuve de prudence, ils semblent maintenant décidés à emménager ensemble.

Justin (Noah Parker) et Flavie (Audrey Roger) dans Les bracelets rouges

Capture d'écran, TVA

Les jeunes qui sont hospitalisés à long terme développent une complicité, une amitié, une force pour se soutenir face à l’adversité, à la maladie. Justin est atteint d’un cancer. Il a dû être amputé. Flavie a un trouble d’alimentation qui met sa vie en danger. Ces deux ados aiment, tout simplement. Au-dessus de tout ce qui les accable. Discrets au début, pour ne pas blesser leur ami Félix, ils se rencontrent dans des recoins de l’hôpital dont seuls les habitués ont connaissance. Justin et Flavie ont besoin l’un de l’autre.

Thomas (Sylvain Marcel) et Sonia (Marie-Claude Guérin) dans L’Échappée

Photo courtoisie, Éric Myre

Ce sont deux éclopés. Thomas est solitaire. Sa femme n’est plus là et sa fille, qui ne lui parlait plus, est en pleine déroute. Thomas s’occupe d’elle actuellement. Il est directeur de L’Échappée. Sonia travaille au resto. C’est une ex-toxicomane qui avait perdu la garde de ses enfants et dont le dossier était suivi par L’Échappée. Ils se sont trouvés, un club sandwich à la fois. Thomas s’est longtemps oublié. Avec Sonia, il s’est adouci. Avec Thomas, Sonia solidifie sa reconstruction. Reste à espérer que Thomas va donner une chance à cette relation qui le rend heureux et que sa fille lui laissera ce bonheur.

François (Michel Charette) et Mélanie (Sandrine Bisson) dans Le bonheur

Capture d'écran, TVA

Mélanie est une bonne nature. François, lui, recherche la nature. Pour ne pas sombrer dans la dépression, il a tout quitté pour s’installer avec sa femme et son grand ado à la campagne. Mélanie est toujours partante. Elle aime François, elle veut son bonheur. Elle, elle a le bonheur facile. Malgré les commentaires désobligeants de sa mère, malgré une maison qui sent les égouts et qui est infestée de souris, malgré les quatre roues et les camions lourds qui passent sur le terrain, et les camionneurs qui utilisent sans gêne les toilettes de la maison, Mélanie reste bien fidèle à son homme et continue d’embrasser son projet de fermette et sa quête de tranquillité.

À VOIR AUSSI