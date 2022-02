BETTNER MESS, Pierrette



Paisiblement et entourée de ses proches, le 7 février 2022, à l’âge de 90 ans, est décédée Mme Pierrette Mess, épouse de Jean-Guy Bettner, demeurant à Charlemagne.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Serge (Céline), Claude, Carol (Richard), Chantal (Denis) et Christian (Louise), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 18 février de 13h à 15h, suivi d’une cérémonie à 15h, dans la chapelle du complexe Urgel Bourgie au 6700 Beaubien est, Montréal Québec, H1M 3E3.