CÔTÉ, Serge



M. Serge Côté, 74 ans, est décédé à l'Hôpital Pierre-Boucher, entouré de ses proches.Il laisse dans le deuil son épouse Sylvie Legault, ses enfants Catherine, Pascal (Karolane Raymond) et Charlène, sa belle-fille Karine Deslauriers (Simon Coulombe) ainsi que ses petits-enfants Gabriel, Sophia, Julianne et Alexis, son frère de coeur Claude Gauthier et sa conjointe Micheline Chartrand.Sincères remerciements au Dr Charles Kalash et à l'infirmière Vicky, aux soins intensifs du Centre hospitalier Pierre-Boucher.Prière d'acheminer vos dons à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher ou à la Fondation québécoise du cancer.