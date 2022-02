GRATTON, Marie-Claire

(née St-Jacques)



De Saint-Benoit, Mirabel, le 5 février 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée Madame Marie-Claire St-Jacques, épouse de feu Hubert Gratton.Précédée de son fils Jacques, elle laisse dans le deuil ses enfants, François (Danielle), Jean et Louise-Marie, ses six petits-enfants, Julie, Julien, Vincent, Alain, Élyse et Valérie ainsi que ses six arrière-petits-enfants, Rosalie, Raphaël, Mickaël, Ariel, Cédrick et Sandrine, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 19 février dès 13h en l'église de Saint-Benoit, suivi des funérailles à 11h et de l'inhumation au cimetière paroissial.Sous la direction de :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Soleil du Centre de soins de Saint-Benoit.Un remerciement spécial au personnel du Centre de soins Saint-Benoit, spécialement le Bloc-6, pour leurs bons soins et leur soutien.Votre présence à l'église doit se faire selon les recommandations en vigueur de la Santé Publique du Québec.