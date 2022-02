LAMOUREUX, abbé André



À Montréal, le 30 janvier, est décédé l'abbé André Lamoureux. Ordonné prêtre en 1960, il a été pendant six ans le directeur adjoint du Centre de la catéchèse. Par la suite, il fut le directeur du Service de Presse du diocèse de Montréal pendant vingt-deux ans (1971-1993). Il poursuivit son ministère pastoral pendant douze ans (1991-2003) comme curé de la paroisse Saint Jean-Baptiste et, avant de se retirer, il a été animateur de pastorale en CHSLD et en Résidence.En plus de ses confrères, il laisse dans le deuil son frère Maurice Lamoureux PSS, ses soeurs Huguette (Jacques Allaire) et Lorraine, sa nièce Lucie, ses neveux Dominique (Christine Houle) et Marc Allaire, ses petits-neveux Philippe, par sa mémoire, et Benjamin.Ses funérailles auront lieu le lundi 14 février à 14h00 à la chapelle des Appartements du Square-Angus et elles seront précédées d'un temps de recueillement et d'exposition à partir de 13h00.En ce temps de pandémie, la présence sur les lieux est limitée aux membres de la famille et à quelques prêtres de la Résidence.