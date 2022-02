GRENIER, Lucien



Au CHRDL de Joliette, le 5 février 2022, à l’âge de 92 ans, est décédé M. Lucien Grenier, époux de feu Ange-Aimée Charron, demeurant à Entrelacs. Il était le père de feu Serge.Le défunt laisse dans le deuil ses fils André et Mario, ses petites-filles Josianne et Mélanie, son arrière-petit-fils Zacharie, ses frères et soeurs Gilberte, Lucienne, Armand, Gaston (Huguette Lanctôt) et Yvon (Nicole Riopel), ses neveux, nièces des familles Grenier et Charron.Inhumation de l’urne au cimetière d'Entrelacs printemps 2022.COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE MONTCALMGaston Pothel, 450-839-3450