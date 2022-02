QUIRION, Francine



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Francine Quirion survenu à l'unité des soins palliatifs du Pavillon Rosemont, le 5 février à l'âge de 76 ans.Elle était la fille de feu Roméo Quirion et feu Marie-Anna Lachance.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alexandre (Annie) et Gabriel, ses frères Gilles (Carmen), feu Claude (feu Gemma), feu Carol (Lison), Réjean (feu Patricia) et Michel, ses soeurs Huguette, Nicole et feu Lucille ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Un merci spécial à Léo et Monique pour leur soutien.En raison des circonstances actuelles, un hommage se déroulera dans l'intimité de la famille à une date ultérieure.Inhumation des cendres dans le terrain familial de St-Benoît-Labre en Beauce.