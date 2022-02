BROOMFIELD, Yolande



À Laval, le 31 janvier 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Yolande Broomfield.Elle laisse dans le deuil ses enfants Hervé et Sylvie, autres parents et amis ainsi que le personnel et les résidents du Centre d'Hébergement VIGI l'Orchidée Blanche.La famille recevra les condoléances le samedi 26 février de 13h à 16h au complexe funéraire :FABREVILLE450-473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 16h au salon du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association des Bénévoles du CHSLD VIGI l'Orchidée Blanche.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la santé publique en vigueur.