FORTIER, Jean Baptiste



À l'hôpital Lakeshore le 8 janvier 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé Jean Baptiste Fortier, époux de Ethel Leone Crecine, père de Charles et Pierre.Il laisse dans le deuil son épouse Leone et son fils Pierre, ses petits-enfants Katherine, Megan (Gabriel Casarcia), Annie-Gabrielle Beaulne.La famille tient à remercier tout le personnel travaillant à l'urgence de l'hôpital Lakeshore de Pointe-Claire pour les bons soins prodigués et leur empathie.