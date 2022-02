JOYAL, Georges



Le 5 février 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé Georges Joyal, époux de feu Henriette Laporte.Il laisse dans le deuil sa conjointe Benjamine Gill, ses enfants Diane (Marcel), Pierre (Andrée), Danielle (Martin), Johanne (Richard) et Lyne, ses petits-enfants ainsi que son arrière-petite-fille, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 19 février 2022 de 14h à 17h, ainsi que de 19h à 21h.La famille tient à remercier Louis et Gisèle Joyal pour leur aide et dévouement, Valérie Bilodeau, infirmière du CLSC ainsi que La Source Bleue de Boucherville pour ses derniers moments en soins palliatifs.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Source Bleue de Boucherville.