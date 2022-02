ZARBATANY, Mona née Bernier



De Sainte-Thérèse, le 1er février 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Mona Bernier, épouse de feu M. Ted Zarbatany.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sonia (Denis), Ted Jr (Lyna), Nancy (Éric) et Michael, ses petits-fils Charles, Simon, Jonathan et Matthew, ses soeurs Yvette (Jean) et Suzanne (Michel), son frère Louis (Gilberte), sa belle-soeur Joan, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille se recueillera dans l'intimité au:SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comUn maximum de 50 personnes pourra être présent à l'évènement sur invitation.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal,et/ou à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal.les-facons-de-donner/