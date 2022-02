NEVEU, Denise



Aux soins palliatifs de l'hôpital du Centre hospitalier Memphrémagog le 1er février 2022, Denise Neveu est partie sans bruit dans le grand silence de la nuit.Fille de feu Louise Barbeau et de feu Lionel Neveu et soeur de feu Jean (Doris) et feu Louise, elle laisse dans le deuil son conjoint Roger Varnier, sa belle-fille Sonia (Alan), son petit-fils Zachary, sa petite-fille Cathy (Dominic) fille de son beau-fils feu Alain, son frère Pierre (Louise), sa soeur Madeleine, ses neveux et nièces Danièle, Carole, Nicole, Marie-Josée, Louis-Philippe, Émilie, David, Alexandre ainsi qu'autres parents et précieux amis.Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.