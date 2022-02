FORTIER, Pierrette



À Montréal, le 5 février 2022, à l’âge de 91 ans, est décédée Madame Pierrette Fortier, épouse de feu Jacques Forget.Elle laisse dans le deuil ses frères Raymond et Jean-Pierre, ses soeurs Valérie et Suzanne, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréal,le samedi19 février de 14h30 à 16h, suivi d’une cérémonie en la chapelle du complexe à 16h.