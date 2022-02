PICHÉ, Jacques



Le 2 février 2022, est décédé à l'âge de 89 ans, M. Jacques Piché, époux de feu Pauline Arsenault.Il laisse dans le deuil, ses enfants Louise (Adley), Carole, Michel (Sylvie), Sylvain (Sonia) et Sylvie, ses petits-enfants Simon (Véronik), Geneviève (Mathieu), Audrey (Étienne), Tristan, Audrey (Frédérick) et Marie-Christine (Samuel), ses arrière-petits-enfants Jesse, Kelly, Éléonore, Samuel, Noémie, Renaud, Émile et Loukas, ses soeurs Mariette (feu Vianney) et Micheline (feu Léonce), sa nièce Joëlle (Benoit), sa filleule adorée feu Maude et la belle Rose ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, les jeudi et vendredi, 17 et 18 février, de 19h à 21h30 et le samedi 19 février de 9h à 11h au :371, BOUL. L'ANGE-GARDIENL'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.infosuivi des funérailles en l'église de L'Assomption.Dons à l'Assocation pulmonaire du Québec. https://poumonquebec.ca/